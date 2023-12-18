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الإثنين، 18-12-2023 10:20 م

"نماء" ينظّم حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين

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الوكيل الاخباري - شهد مقر حزب نماء إقبالًا كثيفًا من المواطنين؛ للتبرع بالدم لمصابي قطاع غزة، بعد الحملة التي نظمها اليوم الاثنين بالتعاون مع "بنك الدم الأردني"، وبالتنسيق مع "وزارة الصحة"؛ وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتورة سهاد القصاب؛ وذلك تضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين.

جاء ذلك بالتزامن مع استمرار إرسال المساعدات الأردنية الإنسانية، والمواد الغذائية، والعلاجية، والكوادر الطبية؛ تخفيفًا من حدة أحداث العنف الإسرائيلي، والتي أدت إلى سقوط آلاف الضحايا والمصابين.

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