نوى: توزيع 4268 قطعة ملابس ضمن حملة خلي الشتا أدفى

الوكيل الإخباري - أعلنت منصّة "نوى"، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، اليوم الأربعاء، أن الحملة التي أطلقتها باسم "خلي الشتا أدفى" قامت بتوزيع 4268 قطعة ملابس على الأسر العفيفة في إقليم الوسط.

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وبحسب بيان للمنصّة، فإن الحملة تندرج ضمن مهامها التشبيك بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمعات المحليّة، حيث تم إطلاق الحملة بتنظيم من شركة كريم وبنك الاتحاد ودراي كلين " WashyWash" ، إلى جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني.



وأوضحت أن الحملة أتاحت الفرصة للمواطنين للتبرع بالملابس الجديدة والمستعملة لصالح الأسر العفيفة بخطوات بسيطة من خلال تحديد موقع التبرع كنقطة جمع للملابس ثم تحديد WashyWash كنقطة لتسليم الملابس ليتم تنظيفها وتعقيمها، ثم ارسالها الى عدد من الجمعيات التي تولّت عمليّة التوزيع وبمشاركة متطوعين من شركاء الحملة. يشار إلى أن الحملة هدفت إلى تشجيع التبرع بالملابس للأسر العفيفة وتعزيز روح العطاء بين أفراد المجتمع المحلي وتحفيز الحس الإنساني بين أفراد المجتمعات المحليّة، وتشكل نموذجاً للشراكات الفاعلة بين مؤسسات المجتمع المحلي والقطاع الخاص.