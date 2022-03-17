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الخميس، 17-03-2022 07:52 م

هام للنساء الأردنيات "الحوامل" اللواتي يرغبن بالحصول على تأمين صحي - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - دعت وزارة الصحة النساء الأردنيات الراغبات بالاستفادة من التأمين الصحي من (فئة النساء الحوامل)، مراجعة إدارة التأمين الصحي المدني او أقرب قسم تأمين صحي تابع لمديرية الشؤون الصحية في المحافظة مصطحبةً الوثائق المطلوبة.

 

وقالت الوزارة أن هذا التأمين يشمل النساء الحوامل واللواتي يحملن رقم وطني وغير مشمولات بأي تأمين صحي.

 

وأضافت أن هذا التأمين يمكن للمرأة الاستفادة منه في مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية.

 

وتبلغ رسوم الاشتراك بالتأمين الصحي للنساء الحوامل 50 ديناراً ودينار رسوم بطاقة، ولمدة 11 شهراً فقط.

 

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