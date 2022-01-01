هام من إدارة الترخيص للمواطنين

الوكيل الإخباري - قال نائب مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العقيد عمر القرعان، السبت، إن هناك 22 قسم ترخيص منتشر في المملكة بالإضافة إلى ٩ محطات للترخيص المتنقل للتسهيل على المواطنين بإجراء جميع معاملات السواقين والمركبات.



وأضاف القرعان، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه جرى تثبيت جزء من محطات الترخيص المتنقل في المناطق الحيوية مثل جسر مأدبا و صويلح وأبو نصير، والوية الكورة وبني كنانة والحسينية، بعد دراسة التغذية الراجعة من تلك المناطق وحاجتها اليومية لتلك المحطات.

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وأوضح أن هنالك محطة ترخيص متنقل على مدار الشهر تصل إلى المناطق البعيدة والنائية والتي يصعب على مواطنيها الوصول إلى أقسام الترخيص بالرغم من قلة عدد آليات تلك المناطق كخدمة مجتمعية.



وأشار القرعان، إلى إنجاز ثماني أقسام تقدم خدمة Drive thru الترخيص من مركبتك بتوجيهات من مدير الأمن العام والعدد سيشمل جميع أقسام الترخيص.



وبين أنه جرى تخفيض المتوسط الزمني لإنجاز معاملات الترخيص من ٣٣ دقيقة إلى 9 دقائق ونصف في حالة الاكتظاظ، كما جرى إنشاء بوابة الترخيص الإلكترونية الجديدة بدعم وتعاون مع وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة للتخفيف من الإكتظاظ في ظل جائحة كورونا تشمل 12 خدمة فعلية ضمن المرحلة الأولى للبوابة ليتمكن المواطنين من الإستفادة منها دون مراجعة الترخيص ونسعى للوصول إلى 42 خدمة إلكترونية من خلال المرحلة الثانية والثالثة.