هام من الأمن العام لطلبة المدارس

الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الأمن العام نصائح لطلبة المدارس خلال الصعود والنزول من حافلات النقل المدرسي عند دخول ومغادرة المدارس.



وقالت المديرية، في توضيح لها، خلال حملة ( عودة آمنة لطلابنا) إنه يجب على الطلبة الصعود والنزول من الحافلة على الجانب الأيمن.



وبيّنت أنه أثناء سير المركبة يجب الجلوس بهدوء، وربط الاحزمة، وعدم اخراج اليد أو الرأس من النوافذ، وعدم النزول من المركبة إلا بعد أن تتوقف تماماً.



وشددت على أنه عند انتظار حافلة النقل المدرسي يجب أن يكون الإنتظار بمكان آمن بعيد عن حافة الطريق، والتأكد تماما من خلو الشارع من المركبات عند العبور.

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