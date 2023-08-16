ما هي مخالفة من يسير على شكل مواكب اليوم مع اعلان نتائج التوجيهي ؟

الوكيل الإخباري - أكدت مديرية الأمن العام، أن سيتم رصد المخالفات التي تعيق حركة السير، خاصة مخالفة السير على شكل مواكب، بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة.



ووفقا لقانون السير النافذ الآن، فان عقوبة مخالفة السير على شكل مواكب تشمل غرامة مالية وتعميم بالحجز، حيث تتراوح الغرامة من 10 -100 دينار، وتحميل السائق المخالف تكاليف نقل المركبة لساحة الحجز.



وقالت مديرية الأمن العام إنه سيتم تسيير طائرات "درون" لرصد مخالفات قد تنتج خلال إعلان نتائج الثانوية العامة، مشددة على أهمية الابتعاد عن التصرفات المخالفة مثل المواكب المعيقة للمرور والممارسات التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق .

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في حين ان القانون الجديد الذي اقر مؤخرا لم يدخل حيز التنفيذ حتى الأن، حيث تم رفع الغرامة لتكون في حدها الادنى 50 دينارا والاعلى 100 دينار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم اليوم نتائج الثانوية العامة تمام الساعة 4:00 عصرا.



