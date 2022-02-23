الأربعاء 23-02-2022
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الأربعاء، 23-02-2022 02:04 م

هام من المركزي حول المبالغ التي تتقاضاها شركات التأمين

البنك المركزي (3)


الوكيل الإخباري - الزم البنك المركزي، شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية بالإفصاح عن أي مبالغ من العمولات والأتعاب المرتبطة بالخدمة سواء أكانت على نفقة العميل أو شركة التأمين.اضافة اعلان


وقدم البنك المركزي، في تعميم صدر عنه، آلية الإفصاح للعمولات والأتعاب المرتبطة بالخدمة المقدمة للعملاء، بحيث يتضمن نطاق الإفصاح تحديد نسبة العمولات والأتعاب كافة المرتبطة بالخدمة التأمينية وتشمل المكافآت أو أي مبالغ أو أي تعويض آخر ذو علاقة بعقد التأمين.

وبحسب تعميم البنك، يكون توقيت الإفصاح بدءا من مرحلة التفاوض وتقديم عرض التأمين وعند إصدار أو تعديل أو تجديد عقد التأمين و ملاحقه وعند إعداد تقرير تسوية التعويضات، حيث إن أي وسيلة أخرى للإفصاح تعتبر وسيلة إضافية مثل الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.

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