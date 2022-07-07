هل يجوز للمضحي الأكل من أضحيته؟.. الإفتاء تجيب

الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم أكل الشخص المضحي من أضحيته وشروط صحتها.



وقالت الإفتاء في ردها على الاستفسارات التي وردت لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته، على أن لا يأكل فوق ثلثها، ويسن الأكل من كبدها.



وأضافت أنه يشترط لصحة الأضحية أن يتصدق منها على الفقير بتمليكه أقل مقدار الواجب، ويتم توزيعه من الأضحية لحماً نيئاً قبل الطبخ.

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وأشارت الإفتاء إلى أنه يجوز أن يُعطى للجزار من الأضحية كهدية أو صدقة، أما أن تحسب جزءاً من الأجرة فلا يجوز، ويجوز للمضحي أن ينتفع بجلد أضحيته ما لم تكن منذورة، ويجوز له أن يهديه، وعلى المضحي أن يتصدق بمقدار ما يتمول به الفقير ويقدّر بنصف رطل.