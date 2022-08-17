هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تقر استمرارية الاعتماد لتخصصات جامعية

الوكيل الإخباري-

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أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، فتح باب القبول لطلبة جدد في تخصص إرشاد نفسي وتربوي/الدكتوراه، وعلم نفس تربوي-قياس وتقويم/الدكتوراه، وأصول التربية/ماجستير، في الجامعة الأردنية.كما وافق المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة ظافر الصرايرة، الأربعاء، على الاعتماد الأولي الخاص لتخصص، بكالوريوس اللغة الانجليزية التطبيقية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها، والتربية الرياضية، في جامعة اليرموك.ووافق المجلس على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس الحقوق في الجامعة الأردنية - فرع العقبة، وهندسة الطاقة المتجددة في كلية الحصن الجامعية/ جامعة البلقاء التطبيقية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس المحاسبة في جامعة إربد الأهلية، وعلوم لوجستية في الجامعة الألمانية الأردنية، وماجستير إدارة اللوجستيات، ومحاسبة دولية، والموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص، بكالوريوس، ذكاء الاعمال وتحليل البيانات، واستمرارية الاعتماد الخاص وتخفيض الطاقة الاستيعابية لتخصص بكالوريوس العلوم الإدارية في الجامعة الألمانية الأردنية.