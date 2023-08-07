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الإثنين، 07-08-2023 10:22 ص

هيئة الاتصالات: تقنية الجيل الخامس ستدخل مختلف مناحي الحياة من صحية وثقافية

هيئة-تنظيم-قطاع-الاتصالات


الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان؛ الاثنين؛ إن النمو المتسارع بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حسّن العمليات الإنتاجية.اضافة اعلان


وأضاف خلال برنامج تدريبي عن الجيل الخامس: "الطريق إلى الجيل الخامس" أن البرنامج يستهدف معرفة تقنية الجيل الخامس؛ مشيرا إلى أن البرنامج سيناقش التقنية بمجال الأعمال الجديدة والاستفادة منها.

ويتزامن البرنامج التدريبي الذي يعقد في عمّان مع إطلاق الأردن لخدمات الجيل الخامس بشكل تجاري.

ولفت إلى أن معظم دول العالم سارعت برسم السياسات الخاصة بتقنية الجيل الخامس التي لها فوائد عديدة حيث تعدّ عاملا أساسيا للتحول الرقمي.

وبيّن السرحان أن خدمة الجيل الخامس ستحسن الأداء وتحسن الإنتاج وتوفر خدمات جديدة وستدخل مختلف الحياة من صحية وثقافية وغيرها.

واضاف أن الهيئة حريصة على توفير تقنية الجيل الخامس في الأردن، واليوم أنجز الأردن بوصفه أول دولة عربية إطلاق الجيل الخامس من خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

 




 

 


 

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