"هيئة الاتصالات" تنجز 15836 بيانا جمركيا منذ بداية العام

الوكيل الإخباري- أنجزت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات 15836 بيانًا جمركيًا منذ بداية العام وحتى نهاية تموز الماضي.

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وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، في بيان، الأحد، إن الهيئة أنجزت عبر مكتبها في جمرك العقبة 3079 معاملة، وفي جمرك المطار 11760 معاملة وجمرك عمان 997 معاملة، وأصدرت 3886 موافقة نوعية وإدخال لأجهزة الاتصالات من مكاتبها الرئيسة في عمان.



وأضاف السرحان أن الهيئة تتابع تنفيذ خططها المتعلقة بأتمتة الإجراءات والخدمات تأتي للتسهيل على المواطنين والمستثمرين بما يسهم في توفير الوقت والجهد، مؤكدا أهمية أتمتة وحوسبة إجراءات العمل لرفع مستوى الإنتاجية، وتخفيض النفقات على متلقي الخدمة.



ولفت إلى منح الصلاحيات اللازمة لموظفي الهيئة لإنجاز البيانات الجمركية إلكترونيًا عن بعد بخاصة بعد ربط المعابر الحدودية والمراكز الجمركية الـ 25 على نظام التخليص الجمركي المحوسب.



وأوضح أن مكاتب الهيئة الخارجية في المراكز الجمركية الثلاثة التابعة للهيئة (جمرك عمان والمطار والعقبة) مستمرة في تبسيط الإجراءات والتسهيل على مستوردي الأجهزة لإنجاز معاملاتهم والحصول على موافقات استيراد أجهزة الاتصالات دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الهيئة الرئيس.

