هيئة الطاقة توضح حول تعديل فواتير الكهرباء غير المشمولة بالدعم

الوكيل الإخباري - أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق، أن قرار تمديد مهلة تعديل فواتير الكهرباء غير المشمولة بالدعم لمستحقي الدعم الذين صدرت عليهم فواتير غير مدعومة لشهر نيسان، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري.

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وبينت القاق في حديث لاذاعة "أمن إف إم" الاثنين، أن أي مواطن يمكنه التسجيل لأي عداد كهرباء على المنصة الخاصة بذلك، وفي حال تم نقل مكان سكنه يمكنه إلغاء الطلب السابق الكترونيا وتسجيل رقم العداد الجديد للحصول على الدعم، وهذا ينطبق على جميع المتغيرات الفنية الخاصة برقم العداد ودفتر العائلة.



وأشارت القاق إلى أن كل شخص يستطيع تسجيل رقم العداد الذي ينتفع منه، والحال ينطبق على المستأجرين للعقار ضمن تعليمات الدعم التي تنطبق على فاتورة الكهرباء، مؤكدة أن الموقع الالكتروني او منصة التسجيل ستبقى متاحة للجميع لغاية التصويب والطلب لإصدار الفاتورة الجديدة المدعومة.

