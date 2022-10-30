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الأحد، 30-10-2022 09:58 م

هيئة شباب كلنا الأردن تنظم جلسة نقاشية بالتعاون مع بلدية الجيزة

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الوكيل الاخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن بالتعاون مع بلدية الجيزة اليوم الأحد، جلسة نقاشية حول "مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي".

وتناولت الجلسة رؤيةُ التحديث الاقتصادي للمملكة المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، والتي تعتمد على ركيزتين استراتيجيتين، الأولى تتمحور حول رفع مستويات النمو المستدام والشامل من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية للمملكة، في حين تتمحور الثانية حول المجتمع مستهدفةً النهوض بنوعية الحياة للمواطنين لضمان مستقبل أفضل.

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