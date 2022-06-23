والد الطالبة المغدورة ايمان يروي تفاصيل جديدة حول الحادثة

الوكيل الاخباري - أكد والد الطالبة المغدورة داخل حرم جامعتها ايمان ارشيد ،الخميس، أنه لن يقبل بأي صلح أو عطوى بمقتل ابنته ، متسائلا : " بأي ذنب قتلت " .



وطالب مفيد ارشيد والد ايمان خلال مقابلة متلفزة مع قناة العربية ، بالقصاص من قاتل إبنته باصدار حكم الإعدام بحقه وتنفيذه.



وقال إن ابنته كانت عند الجامعة الساعة الثامنة و10 دقائق، وابلغته أنها تنهي امتحانها بين الساعة العاشرة والعاشرة والربع صباحا، مشيرا إلى أنه قال لها "سيأتي شقيقك ليعيدك للمنزل".



وأضاف أنها هاتفته عند الساعة العاشرة وابلغته بانهاء امتحانها، فاخبرها أن شقيقها سيكون عندها بعد نصف ساعة.



وبين أنه تلقى اتصالا هاتفيا ابلغ فيه أن ابنته في المستشفى وتوجه إليها على الفور، فوجدها متوفاة.

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