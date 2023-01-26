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الخميس، 26-01-2023 07:31 م

ورشة تدريبية حول إدارة المراعي المستدامة في البادية الجنوبية

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الوكيل الاخباري - اختتمت في العقبة، اليوم الخميس، ورشة عمل تدريبية حول "إدارة المراعي المستدامة"، نظمها الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، لأبناء المجتمع المحلي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني في مناطق البادية الجنوبية.

وقال مدير الصندوق، جمال طراد الفايز، إن الدورات التدريبية وورش العمل في إدارة المراعي المستدامة، تأتي ضمن نشاطات وتدخلات مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي، ضمن ممارسات الإدارة المستدامة للمراعي واستراتيجياتها، الذي ينفذه الصندوق بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

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