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الإثنين، 19-06-2023 08:25 م

ورشة توعوية عن العدوى الفيروسية بمستشفى الملك المؤسس

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الوكيل الاخباري - نظمت شعبة ضبط العدوى في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي،اليوم الاثنين، ورشة توعوية عن العدوى الفيروسية (الحصبة).

وأكد مدير عام المستشفى الدكتور محمد الغزو، ضرورة إقامة مثل هذه الورشات والندوات لرفع مستوى الأداء النظري والعملي لدى العاملين، ومستوى الثقافة ضمن سلسلة من برامج التوعية والتثقيف، حرصاً على سلامة المرضى والمراجعين والكوادر الصحية .

وأضاف أن ضبط العدوى، يأتي ضمن أولويات الإدارة للمساهمة في عدم انتشار المرض بين الكوادر العاملة والمرضى، وتماشيا مع كتاب وزير الصحة بضرورة إعطاء جرعة مدعمة للطواقم التي تتعامل مع هذا المرض للحد من انتشاره، ومواكبة آخر المستجدات العلمية لرفع المستوى التوعوي والتعامل مع الحالات بمهنية عالية .

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