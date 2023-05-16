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الثلاثاء، 16-05-2023 10:41 ص

ورشة حول استخدام المؤشرات الإحصائية في العمل الإعلامي

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الوكيل الاخباري - نظّم المجلس الأعلى للسكان، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورشة لعدد من الإعلاميين العاملين في المؤسسة، بعنوان "استخدام المؤشرات الإحصائية في العمل الإعلامي".

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ووفق بيان صدر عن المجلس اليوم، قال أمين عام المجلس، الدكتور عيسى المصاروة، إن الورشة التي تستمر يومين تأتي ضمن سعي المجلس لتعزيز معرفة الإعلاميين والإعلاميات بالمؤشرات الإحصائية الوطنية والعالمية وكيفية توظيفها في عملهم الإذاعي والتلفزيوني.


وقدّم المصاروة، عرضا حول مصادر البيانات المحلية عن المؤشرات الإحصائية، وأغراض وأشكال المؤشرات الإحصائية، والمؤشرات الإحصائية المركبة التي تزايد عددها في السنوات الأخيرة وتنتجها هيئات عالمية.


من جانبه، عرض مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ابراهيم البواريد، لدور المجلس في تعزيز مهارات وقدرات الإعلاميين ورفع مستوى معرفتهم في مختلف المجالات المتعلقة بالقضايا السكانية والتنموية، وبالأخص المؤشرات الإحصائية التي لا غنى عنها في العمل الإعلامي بمختلف صوره؛ ما يسهم في نشر مواد إعلامية معززة بالمؤشرات الرقمية تساعد برفع وعي أفراد المجتمع حول القضايا الديموغرافية ذات الأولوية وكسب تأييد صنّاع القرار نحوها.


بدورها، قدّمت مساعد الأمين العام للمجلس، رانيا العبادي، عرضا حول المؤشرات الإحصائية المركبة في رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) وعددها 16 مؤشراً، وكذلك تعريفاً بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030.


وتخلل الورشة نقاش وأسئلة أجاب خلالها المحاضرون عن استفسارات الإعلاميين المشاركين، حيث أكدوا أهمية المعارف التي تم تقديمها لهم، والتي ستسهم في تحسين جودة المواد والمخرجات الإعلامية بما يدعم القضايا السكانية والتنموية.


 




 

 


 

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