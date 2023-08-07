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ورشة في اليرموك عن القيمة التاريخية للمسكوكات الإسلامية

الإثنين، 07-08-2023 06:39 م

ورشة في اليرموك عن القيمة التاريخية للمسكوكات الإسلامية

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الوكيل الاخباري - افتتح رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، اليوم الاثنين، ورشة بعنوان "القيمة التاريخية للمسكوكات الإسلامية المعروفة والنادرة مجهولة المصدر"، بالتعاون مع قسم الآثار في كلية الآثار والأنثروبولوجيا، وجامعة توبنغن الألمانية ومؤسسة جيردا هنكل في ألمانيا.

وأكد مساد خلال الافتتاح على فخره واعتزازه بكلية الآثار بالجامعة اليرموك التي أثبت كادرها الأكاديمي تميزهم العلمي والبحثي من خلال شراكاتهم مع باحثين من مختلف دول العالم لتنفيذ مشاريع وبحوث في علم الآثار، ما مكن الكلية أن تُصنف ضمن أفضل 250 كلية آثار في العالم.

ولفت إلى أن احتضان اليرموك لهذه الورشة المختصةَ يؤكد اهتمامها بالدراسات التاريخية وبدراسة المسكوكات تحديدا، من خلال كرسي سمير شما لتاريخ المسكوكات والحضارة الإسلامية الذي أرسى أسسه المرحوم سمير شما بعلمه وإدارته ودعمه.

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