ورشة عمل حول نظام مراقبة المتلازمات في الأردن

الوكيل الاخباري - أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل وطنية حول نظام مراقبة المتلازمات في الأردن، للكشف المبكر عن أمراض الحمى القلاعية، والأمراض الحيوانية العابرة للحدود ومكافحتها.



وسيتم إجراء ورشة العمل التي رعى إطلاقها وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وتستمر ثلاثة أيام، من قبل بعثة من المفوضية الأوروبية للسيطرة على مرض الحمى القلاعية، ومنظمة سافوسو بالتعاون مع وزارة الزراعة.

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