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الخميس، 24-02-2022 06:20 م

ورشة عمل في مركز ادارة ونمذجة الازمات في آل البيت

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 الوكيل الاخباري - نظم مركز إدارة ونمذجة ومحاكاة الأزمات والكوارث في جامعة آل البيت اليوم الخميس ورشة تدريبية لعدد من المعنيين في المؤسسات الرسمية في محافظة المفرق، بهدف تحديد الإجراءات الوقائية والتخصصية للمخاطر.

وقال مدير المركز مساعد رئيس الجامعة لشؤون الأزمات الدكتور المهندس مؤيد الشواقفة خلال الورشة التي شارك فيها مندوبون عن جميع المؤسسات الرسمية في المحافظة، ان انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن سلسلة الورش والدورات والندوات التعريفية والتدريبية التي يقيمها المركز لخدمة المجتمع المحلي ودعم القرار لدى الجهات المسؤولة.

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