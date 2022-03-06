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الأحد، 06-03-2022 05:46 م

ورشة عن الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع في اليرموك

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الوكيل الاخباري - نظمت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة اليرموك، اليوم الأحد، ورشة عن "الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع"، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو).

وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موفق العموش، في كلمته الافتتاحية، إن تنظيم الورشة يؤشر على فاعلية الشراكة بين جامعة اليرموك والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة، لتبادل الخبرات في مجالات عدة منها الملكية الفكرية وبناء القدرات والتشريعات الناظمة في هذا المجال (التكنولوجيا والابتكار)، وغيرها من القضايا ذات الصلة كبيانات الملكية الفكرية والإيداع الإلكتروني المحلي والدولي لبراءات الاختراع.

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