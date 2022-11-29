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الثلاثاء، 29-11-2022 03:39 م

زراعة البلقاء: مؤشرات الموسم المطري الحالي تبشر بالخير

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الوكيل الإخباري - قال مدير زراعة محافظة البلقاء المهندس قيس أبو عميرة، إن مؤشرات الموسم المطري الحالي تبشر بالخير، سواء من حيث بداية هطول الأمطار المبكر أو الكميات التي هطلت على مختلف مناطق المحافظة.

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وأضاف أبو عميرة أن كمية الأمطار التي هطلت على محافظة البلقاء حتى اليوم بلغت 5ر77 ملم مقارنة 5ر24 ملم لنفس الفترة من العام الماضي، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الكمية التي هطلت في نفس الفترة من العام الماضي.


وبين أن مديرية زراعة البلقاء نفذت 145 بئرا خلال العام الحالي ضمن مشاريع الحصاد المائي سواء من خلال مشاريع موازنة مجلس المحافظة أو وزارة الزراعة، بحيث تضاف هذه الآبار إلى الموجودة حاليا لتشكل شبكة من الحصاد المائي لتجميع أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

 




 

 


 

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