ورشة لعرض دراسة تقييم الأثر البيئي للإستراتيجية الوطنية للسياحة

الوكيل الاخباري - عقدت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل لعرض أهداف وتوصيات دراسة " تقييم الأثر البيئي الإستراتيجي" للإستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021-2025.



وأكد أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين خلال الورشة التي أقيمت، اليوم الاثنين، في عمان، بحضور مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، أهمية هذه الدراسة ودورها في توضيح الآثار البيئية الإيجابية والسلبية، وطرق الحد من الآثار السلبية والتخفيف من أثرها على البيئة المحيطة، وعلى مصادر المياه والطاقة وغيرها.

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