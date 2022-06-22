وريكات خلال لقائه شباب كلنا الأردن يؤكد على ضرورة التحول من التوظيف إلى التشغيل

الوكيل الاخباري - أكد مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات على ضرورة التحول من التوظيف إلى التشغيل.



وشدد وريكات خلال لقائه اليوم الأربعاء شباب هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في محافظة البلقاء على أهمية تشجيع ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي لتوفير فرص عمل للشباب ذكورا واناثا.



ودار حوار بين وريكات وشباب الهيئة الحاضرين للقاء حول البرامج التي يقدمها الصندوق ودوره في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل للشباب في المحافظات.

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