الأربعاء 22-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ملتقى علمي يناقش قضايا التحكيم الهندسي السبت المقبل

مراكز توافر مطعوم كورونا الخميس - أسماء

الكويت تسحب اعتماد دكتوراة العلوم السياسية في الأردنية

المفرق : اختتام دورة عن استخدام الشاشات الإلكترونية

وريكات خلال لقائه شباب كلنا الأردن يؤكد على ضرورة التحول من التوظيف إلى التشغيل

توزيع شهادات الدبلوم على الدارسين في دورة الدفاع 19

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل

المهندسين تطلق حملة لتوزيع الأضاحي في الأردن وفلسطين

روسيا تتوعد بإتخاذ رد عملي على منع وصول البضائع إلى كالينيغراد عبر ليتوانيا

وزير الزراعة يتابع توفر الأضاحي بالكميات والأسعار المناسبة

الأربعاء، 22-06-2022 06:49 م

وريكات خلال لقائه شباب كلنا الأردن يؤكد على ضرورة التحول من التوظيف إلى التشغيل

f


الوكيل الاخباري - أكد مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات على ضرورة التحول من التوظيف إلى التشغيل.

وشدد وريكات خلال لقائه اليوم الأربعاء شباب هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في محافظة البلقاء على أهمية تشجيع ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي لتوفير فرص عمل للشباب ذكورا واناثا.

ودار حوار بين وريكات وشباب الهيئة الحاضرين للقاء حول البرامج التي يقدمها الصندوق ودوره في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل للشباب في المحافظات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
a

ملتقى علمي يناقش قضايا التحكيم الهندسي السبت المقبل

وزارة الصحة

مراكز توافر مطعوم كورونا الخميس - أسماء

6202218185252152554035

الكويت تسحب اعتماد دكتوراة العلوم السياسية في الأردنية

w

المفرق : اختتام دورة عن استخدام الشاشات الإلكترونية

w

توزيع شهادات الدبلوم على الدارسين في دورة الدفاع 19

6202219125616571329252

المهندسين تطلق حملة لتوزيع الأضاحي في الأردن وفلسطين

أخبار متعلقة
متسول- (أرشيفية)

ضبط متسول بحوزته 828 دينارا و 100 دولار

5202219132836233481890

انطلاق مشروع العمل اللائق للعاملين في قطاع الزراعة

main_image5daf37d01bec6

يوم وظيفي لتوفير 100 فرصة عمل في إربد

42022262127122397880

وزارة التنمية: تغليظ عقوبات التسول يسهم بالحد من أعداد المتسولين

5202223113535834494520

التنمية : 1586 طفلًا متسولًا خلال العام الحالي

420226233158695509024

اختتام ورشة حول دليل إدارة حماية الأسرة والأحداث