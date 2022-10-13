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الخميس، 13-10-2022 09:33 ص

بلديات تمنح تسهيلات وأقساط ميسرة للمواطنين - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - بدأت بلديات في المملكة بمنح تسهيلات للمواطنين لسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم، وفق قرارات صادرة عنها منذ مطلع العام الحالي.

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وتأتي هذه التسهيلات، وفقا ليومية الغد، على شكل أقساط ميسرة تمنح لكل مواطن بناء على قدرته المالية، والقيمة الإجمالية للمبلغ المترتب عليه كذمم لصالح البلدية.


ولا توجد مهل زمنية محددة منحت للمواطنين لتسديد التزاماتهم المالية التي وصلت إلى نحو 350 مليون دينار، حيث تركت قرارات منح التسهيلات للمجالس البلدية من دون تدخل من وزارة الإدارة المحلية.


وانخفضت موازنة وزارة الإدارة المحلية 21 %، لتصل الى نحو 157 مليون دينار، في حين بلغت التقديرية منها للعام الماضي 199 مليون دينار، لتنخفض بذلك مخصصات البلديات الى 140 مليون دينار.


وكان قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في منتصف شهر آذار الماضي، منح خصم على الضَّرائب، والرّسوم، والعوائد، وإعفاء من غرامات مترتِّبة لصالح البلديَّات، وأمانة عمَّان الكبرى حتى نهاية شهر حزيران الماضي.

 




 

 


 

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