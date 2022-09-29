ضبط قِربْ ضخمة تسحب المياه من خط رئيسي على الطريق الصحراوي - صور

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه – شركة مياه العقبة – إدارة مياه الحسينية إنها ضبطت خلال الحملة التفتيشية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام وقوات الدرك وتشكيلاتها بالتنسيق مع المنسق الأمني لازالة الاعتداءات المتكررة على الخط الرئيسي المزود للحسينية / معان بمياه الشرب للمواطنين لاستخدامها لتزويد استراحات وأكشاك لغسيل السيارات والشاحنات التي تمر من الطريق الصحراوي عمان – العقبة الرئيسي.
وبينت أنه تم ضبط استراحة في الحسينية تقوم بسحب المياه بطريقة مخالفة من خلال قِربْ مياه بسعة كبيرة من الخط واستخدامها لغايات الاستراحة السياحية وغسيل السيارات تحت الأرض .
وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري / سلطة المياه انه وبمتابعة من مدير عام شركة مياه العقبة وباسناد من كوادر مديرية الأمن العام – مركز امن الحسينية ضبطت الاعتداء وقامت بإزالته واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وتحويل المخالفين لمتصرف اللواء لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص .