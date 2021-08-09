وزارة الاقتصاد الرقمي تبدأ تطبيق آلية 'تفتيش' من خلال تطبيق سند

الوكيل الاخباري -بدأت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة البدء بتطبيق آلية "تفتيش" من خلال تطبيق سند؛ تنفيذاً لبنود أمر الدفاع رقم (32) لسنة 2021 الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 5/8/2021.

اضافة اعلان



وينظّم التطبيق عمل الأفراد الذين لم يتلقّوا مطعوم كورونا في منشآت القطاعين العام والخاص وبعض المهن؛ بهدف الوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، إن "موظفي الاستقبال الموجودين عند مداخل الوزارة يقومون باستخدام خيار التفتيش من خلال تطبيق سند؛ للتأكد من أن جميع موظفيها و مراجعيها قد تلقوا المطعوم، أو حاصلين على فحوصات ‘PCR‘ سلبية وذلك حسب أمر الدفاع رقم (32) لسنة 2021".



وأشارت إلى أنها قامت بحصر أعداد الموظفين الذين تلقوا اللقاح والموظفين الذين لم يقوموا بتلقي اللقاح، والبدء بتطبيق التعليمات الخاصة بوجوب إحضار فحص ‘PCR‘ يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.



وأوضحت الوزارة أنها تسعى من خلال هذا الإجراء لحماية الموظفين والمراجعين، وأخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على صحتهم.



يذكر أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أضافت مؤخراً تحديثا جديداً على تطبيق "سند"، حول التفتيش على متلقي لقاح كورونا حيث تتم آلية التفتيش بعد تحميل تطبيق سند من متجر التطبيقات بثلاث طرق، من خلال إدخال الرقم الوطني أو الرقم الشخصي، وتاريخ الميلاد، ومسح هوية الأحوال المدنية من الجهة الخلفية، ومسح "كيو.آر.كود" من الهوية الصحية.



وفي حالة تلقي الشخص للقاح بجرعتيه تظهر اشارة باللون الأخضر، أما في حالة لم يتلقَ الشخص اللقاح تظهر الإشارة باللون الأحمر.

