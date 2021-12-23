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وزارة التربية: انخفاض أعداد الإصابات بكورونا خلال الامتحانات النهائية

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الوكيل الاخباري - كشف الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، الخميس، عن انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا بين الكوادر الإدارية والتدريسية والطلابية إلى النصف ليصبح 1000 حالة خلال الامتحانات النهائية.

وأضاف لـ "المملكة": "قبل أن تبدأ الامتحانات النهائية كنا نسجل أعداد إصابات بكورونا تقريبا أكثر من 2000 حالة يومياً وانخفضت خلال الامتحانات النهائية إلى النصف".

"هذا يعطينا مؤشر جيد بأن المنحنى سينكسر خلال عطلة الطلاب في الشتاء لأن الطلاب في بيوتهم أثناء مربعانية الشتاء"، وفق المساعفة.

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