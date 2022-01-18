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الثلاثاء، 18-01-2022 05:25 م

وزارة التربية : منصات الكترونية استحدثت للتعليم عن بعد

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية والإدارية الدكتورة نجوى قبيلات، إن الوزارة بصدد إعداد منهاج للأنشطة التفاعلية والميدانية للطلاب، لتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمجتمعي لهم ما يسهم برفد المجتمع بقيادات شبابية فاعلة.

جاء ذلك خلال استقبالها اليوم الثلاثاء مجموعة شباب وشابات ينفذون مبادرات تعنى بتقييم واقع التعليم بعد جائحة كورونا في محافظات: عمان، واربد، والزرقاء، والعقبة، ضمن برنامج تطوير السياسات المحلية الذي ينفذه مركز الحياة - راصد.

وأكدت قبيلات أن الوزارة تسعى جاهدةً الى تطوير المنظومة التعليمية من جميع جوانبها من خلال تقديم تدريبات متقدمة لإعداد الكوادر التدريسية، وتطوير البنى التحتية المتعلقة بالعملية التعليمية من خلال استحداث العديد من المدارس المؤهلة لاستقبال الطلاب.

 وبينت أن أزمة فيروس كورونا رغم أثرها القوي على قطاع التعليم إلا أنها ساهمت بشكل إيجابي في تطوير التكنولوجيا التعليمية من خلال منصات الكترونية استحدثت للتعليم عن بعد وساهمت بشكل كبير في التقليل من آثار الأزمة والحد من تفشي الفيروس.

 وأكدت قبيلات في ردها على أبرز التوصيات التي قدمها القائمون على المبادرات، إن وزارة التربية ستعمل على الأخذ بها مطالبة الشباب بالمزيد من العمل لرفد الوزارة بتوصياتهم لتطوير المنظومة التعليمية في الأردن.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد مؤتمر شبابي في المستقبل خاص بالمنظومة التعليمية، معبرة عن فخرها بالشباب الاردني الذي يشكلون "حاضرنا ومستقبلنا وسبيل التغيير الإيجابي الذي نرغب" .

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