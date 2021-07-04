وزارة الزراعة تكشف لـ الوكيل أسباب عدم إجازة 29.218 طناً من الذبائح المستوردة

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال مساعد الأمين العام للتسويق والجودة في وزارة الزراعة حازم الصمادي إن أسباب رفض إجازة شحنة الذبائح؛ كان عدم تثبيت بطاقة البيان التي تبين المنتج الوارد حسب المواصفة المقياسية الأردنية .

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وأكد الصمادي لـ الوكيل الإخباري أن الوزارة منحت رخصا للحوم المبردة، وبطاقات البيان المثبتة على البضائع كانت لحوم مجمدة.

وأضاف أن جزء من الإرسالية لا يوجد عليها بيانات، ما أثار الشكوك بأنها لحوم مذوبة، إضافة إلى أن رائحتها كريهة جدا، ما أكد للوزارة بأنها فعلا مذوبة، وغير مطابقة للمواصفات والاستهلاك، الأمر الذي تم على أساس عدم الإجازة.