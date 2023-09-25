وزارة الصحة: تسجيل 10 إصابات بالتهاب الكبد الوبائي لترفع العدد إلى 29 خلال العام الحالي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول تسجيل 10 إصابات بالتهاب الكبد الوبائي (A) في المملكة مؤخرا، وأن العدد الكلي للإصابات بالفيروس حتى اليوم بلغت 29 منذ مطلع العام الجاري.

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وقال الشبول خلال اجتماع للجنتي التعليم والشباب والصحة النيابيتين، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 9 إصابات باحدى المدارس في محافظة الكرك وحالة في الرمثا، لافتا إلى أن أعمار المصابين تراوحت بين 6-12 سنة.

وأضاف أنه جرى تتبع مصدر الإصابات والعدوى للسيطرة عليها وتم الكشف على المدارس التي سجلت فيها حالات بالفيروس والمرافق الصحية فيها، داعيا إلى الاهتمام بالنظافة الشخصية واستعمال الكلور ومواد التنظيف وتعقيم المياه والحصول على الغذاء من مصادر آمنة.

وتابع أنه تمت التوصية بإعطاء مطعوم التهاب الكبد الوبائي (A) لكافة الطلبة حتى 15 عاما كإجراء وقائي لجميع الطلبة في مدرستي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب بمحافظة الكرك.

وأشار الشبول إلى أن فترة حضانة التهاب الكبد الوبائي هي 28 يوما وينتقل الفيروس من شخص لشخص لآخر عن طريق الطعام الملوث ببول أو براز الشخص المصاب أو التلامس أو استعمال الأغراض الشخصية للمصاب.

وبيّن أن الفيروس منتشر عالميا وأن نسبة انتشاره في الأردن أقل من النسب الطبيعية، لافتا إلى أن الوزارة أدخلت مطعوم الكبد الوبائي للبرنامج الوطني للتطعيم عام 2020.

وأوضح أن التهاب الكبد الوبائي هو مرض فيروسي يصيب نسيج الكبد ويبدأ بارتفاع مفاجئ بالحرارة وفقدان الشهية وبول داكن وآلام في العضلات وألم في البطن وظهور اليرقان، مشيرا إلى أن الإصابة تمنح الشخص المصاب المناعة وهو يصيب الكبار والأطفال ونسبة الإماتة بالنسبة للأطفال هي 1-3 بالألف.