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الثلاثاء، 23-03-2021 03:40 م

وزارة الصحة تكشف عن اجراءات جديدة لمواجهة كورونا

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الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا، الدكتور وائل الهياجنة، إن فرق التقصي الوبائي تقوم بحوسبة جميع الفحوصات التي تجريها، مشيرًا إلى إمكانية ربطها ببرنامج التطعيم.
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وبين أن وزارة الصحة نشرت 125 نقطة أخرى في كل أنحاء المملكة لإجراء فحص "كورونا"، وهناك إقبال عليها، فضلًا عن وجود 14 فريق تقصي وبائي متحرك.

وتابع الهياجنة أن الوزارة استأجرت مستشفى خاص بسعة 200 - 220 سرير، فضلًا عن استحداث غرفة للتحكم، بتكلفة صفر دينار لتحديد عدد الأسرة الشاغرة، وغير الشاغرة في المستشفيات الحكومية، لافتًا إلى أن الوزارة عملت على الاستخدام الأمثل للمستشفيات الحكومية، ناهيك عن إنشاء مستشفيات ميدانية.

وأكد أن قدرة القطاع الصحي تحسنت منذ شهر تشرين الأول الماضي، حيث كان عدد أسرة العزل في مستشفيات وزارة الصحة 887، بينما أصبح الآن 2263 سريرًا، بالإضافة إلى 184 سرير عناية حثيثة، بمجموع وصل إلى 542 سريرًا.

وأضح الهياجنة أن المستشفيات الميدانية أنشأت للاستمرارية، لكي تصبح في المستقبل مراكز للطوارئ وغيرها، مشيدًا بكفاءة المعدات المتوفرة فيها.

 




 

 


 

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