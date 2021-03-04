الخميس 04-03-2021
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الخميس، 04-03-2021 09:14 ص

الذهاب للمسجد سيراً على الأقدام فقط

الأوقاف تحدد وقت رفع الحظر لآداء صلاة الجمعة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة عن فترة رفع الحظر لغايات آداء صلاة الجمعة، من الساعة 11:40 ولغاية الساعة 12:40ظهرا، وسيكون الذهاب للمسجد سيراً على الأقدام فقط.

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وأكد الخلايلة في بيان اليوم الخميس، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه، ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة المتعلقة بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وإحضار سجادة الصلاة.


وأشار إلى أن هذا الإعلان جاء بناء على بلاغ رئيس الوزراء رقم 24 لسنة 2021، بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020، الذي تضمن السماح للمواطنين بالتجوال سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة، وفقا للبروتوكول المقرر من وزارة الصحة وتفويض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بتحديد وقت بدء ساعة التجول وانتهائها.

 

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