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الثلاثاء، 14-09-2021 09:29 ص

وزارة الصحة توضح حول حادثة وفاة الطفلة لين

وزارة الصحة 2


الوكيل الإخباري - أعربت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن حزنها الشديد على وفاة الطفلة لين التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى في الخامس من الشهر الحالي في مستشفى البشير، حيث قدمت الوزارة في بيانها أحر مشاعر العزاء والمواساة إلى ذويها على هذا المصاب الجلل.

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وقررت الوزارة في بيان صحفي إجراء تحقيق حول حادثة الوفاة من قبل فريق طبي وإداري وقانوني مؤلف من وزارة الصحة والجامعة الهاشمية، وذلك بشكل منفصل عن لجنة التحقيق المشكلة يوم أمس من قبل ادارة مستشفيات البشير.


وأوضحت الوزارة أنّ فريق التحقيق باشر صباح اليوم بإجراء التحقيقات اللازمة في مستشفى البشير للوقوف على الملابسات والمجريات الكاملة التي رافقت حادثة الوفاة. 


وأكدت الوزارة أنّ فريق التحقيق سيُصدر تقريره خلال 24 ساعة، وسيتم على ضوئها محاسبة من يثبت تقصيره من خلال التحقيقات وبما ينسجم مع أحكام التشريعات النافذة.


وأشار البيان إلى أنّه تم أيضاً صباح هذا اليوم بإرسال فريق عمل متخصص من الوزارة إلى مستشفيات البشير ليكون متواجداً هناك كافة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة لمراقبة سير العمليات والإجراءات اليومية في المستشفى وحتى إشعار آخر.


 




 

 


 

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