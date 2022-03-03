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الخميس، 03-03-2022 05:09 م

وزارة الصحة: قبول 662 طبيب ببرامج الإقامة في مختلف الاختصاصات

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الانتهاء من عملية قبول 662 طبيب في برامج الإقامة داخل مستشفياتها في مختلف الاختصاصات ممن اجتازوا امتحان الإقامة لهذا العام، بزيادة حوالي 25% عن قبولات العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أنّ لديها سياسة واضحة لابتعاث والحاق أطبائها في مختلف الاختصاصات الطبية داخل وخارج الوزارة.

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ولفتت في بيان لها اليوم الخميس أن هذه السياسة تتضمن بالاضافة إلى الالتحاق في برامج الاقامة داخل مستشفيات وزارة الصحة ابتعاث أي طبيب من أطبائها يتمكن من الحصول على قبول في أي برنامج إقامة أو اختصاصات فرعية داخل مستشفيات الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية.


وأشارت إلى أنها تقوم كل سنة بالحاق وابتعاث الأطباء في بعض الاختصاصات كالجلدية واختصاصات الأسنان والمختبرات داخل هذه المستشفيات، حيث تم الحاق عدد من الأطباء السنة الماضية وهذه السنة.


وأوضحت الوزارة أنّ الحاق الأطباء وابتعاثهم خارج الوزارة يخضع لمعايير وشروط أبرزها توفر المخصصات المرصودة ضمن موازنة الابتعاث السنوية للوزارة واجتياز الامتحان الذي يعقده المستشفى المعني.

 

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