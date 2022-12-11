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الأحد، 11-12-2022 09:10 م

وزارة الصحة: 90% من الأطفال تعرضوا للفيروس المخلوي

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الشؤون الفنية والمستشفيات عماد أبو يقين، الأحد، إن الفيروس المخلوي يصيب الجهاز التنفسي العلوي وهذا الفيروس قديم وليس جديد، وهو غالبا ما يصيب الأطفال في أول سنيتن من العمر.

وأضاف عبر قناة المملكة، أن "في إحصائيات بسيطة 90% من الأطفال في أول سنتين من العمر كان قد تعرض لهذا الفيروس واكتسب المناعة منه".

وتابع أبو يقين: "هذا الفيروس لغاية الآن لم يتحور، ولكن هذا الفيروس يصيب الأطفال ويكون أشد خطورة على الأطفال الرضع حديثي الولادة، أي قد يصيب الأطفال في عمر 6 أسابيع، و4 أسابيع وما دون 6 أشهر وتكون الإصابة بحاجة لاهتمام خاص".

وأشار إلى أن "كلما زاد عمر الطفل كلما قلت نسبة خطورة الفيروس على الطفل، يعني فيما إذا زاد عمر الطفل عن 5 سنوات تكون الإصابة فيه غالبها طفيفة".

"الفيروس ذاتي الشفاء أي ليس بحاجة لعلاج متخصص ولا بحاجة لأدوية متخصصة أو إجراءات متخصصة لعلاجه، ذاتي الشفاء أي الطفل من ذات نفسه يشفى منه، إذا ما كان هناك أمراض كامنة أو مزمنة وغالبا ما يحتاج الطفل إلى أدوية مدعمة للجهاز التنفسي وخافضات حرارة في الفترة الأولى"، وفق أبو يقين.

وكشف أن "هذا موسم الفيروس، وتقريباً إذا ما قارنا التهابات الجهاز التنفسي في زيارة أقسام الإسعاف والطوارئ في مثل هذا الوقت من السنة 70% من الزيارات تكون ناتجة عن التهابات الجهاز التنفسي".

"نحو 113 ألف مراجع لأقسام الطوارئ خلال الفترة من 1 تشرين الثاني وحتى 6 كانون الأول منهم 77 ألفا يعانون من التهابات الجهاز التنفسي و4900 طفل منهم أدخلوا إلى المستشفى".

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