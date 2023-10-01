وزارة المياه: تأمين 2.7 مليار دولار لمشروع الناقل الوطني

الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لوزارة المياه جهاد المحاميد، إنه تم تأمين 2.7 مليار دولار من تكلفة مشروع الناقل الوطني البالغة 3 مليارات دولار.

اضافة اعلان



وأوضح المحاميد، خلال اجتماع مع لجنة الزراعة والمياه والبادية في مجلس النواب لبحث آخر مستجدات مشروع الناقل الوطني، أن الـ2.7 مليار دولار تم تأمينها من خلال منح وقروض.



وأشار إلى أن المشروع يستهدف تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى عمّان عبر محطات ضخ لتزويد معظم المحافظات.



وبين أن نهاية العام الحالي هي آخر مهلة لتقديم العروض المالية والفنية لمشروع الناقل الوطني للمياه بناء على طلب الائتلافات المؤهلة لتنفيذ المشروع وبلغ عددها 5 ائتلافات.