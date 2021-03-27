وزيرا الثقافة والشباب يلتقيان فاعليات شبابية من محافظات الشمال

الوكيل الاخباري -

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التقى وزيرا الثقافة علي العايد والشباب محمد النابلسي عن بعد، 21 شابا وشابة من محافظات إربد وجرش والمفرق وعجلون، في حوار حول برنامج "التطلع إلى الأمام" الذي تناول رؤية الشباب وتخيلهم للأردن في المئوية الثانية للدولة.وقال العايد خلال اللقاء الذي جاء ضمن الخطة الوطنية لاحتفالية المئوية، إن أهمية هذا اللقاء تأتي من المشاركة الفاعلة للشباب الأردني بمقترحاتهم المستنيرة لوضع تصور لمسارات المستقبل، وكيفية تمكين رؤية الأردن في المئوية الثانية.وأعرب الوزير النابلسي، من جهته، عن إيمانه بدور الشباب، لافتا أن هذا اللقاء يأتي في سياق جملة من اللقاءات، وهو الثاني لمواصلة الحوارات التي تسعى للوصول إلى وضع وثيقة مرجعية للحكومة.