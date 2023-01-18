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الأربعاء، 18-01-2023 06:10 م

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وفد فرنسي تعزيز التعاون في المجال الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة الخبرة الفرنسية، تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين في المجال الاجتماعي، وتحقيق أولويات الوزارة من الخدمات الاجتماعية في المشاريع المزمع توقيع اتفاقيتها مستقبلا.

وأكدت أهمية الشراكة الطويلة مع منظمات المجتمع المحلي والأجنبي، مشيرة إلى أن البرامج والمشاريع التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع المنظمات سيجري البناء عليها وتطويرها وزيادة توجيهها لخدمة المجتمع المحلي، بما ينسجم مع أولويات الوزارة.

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