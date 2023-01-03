الكرك: خطة لتحسين نوعية حياة الأسر المعوزة والمحتاجة

الوكيل الاخباري- قال مدير التنمية الاجتماعية في محافظة الكرك نصر المعاقبة إن المديرية تسعى إلى التميز في تقديم الخدمة الاجتماعية في كافة أنحاء المحافظة من خلال العمل بروح الفريق الواحد وتفعيل مبدأ التشاركية، والعدالة والشفافية بين الجميع، وصولا إلى تقديم الخدمة الاجتماعية المثلى لجميع أفراد المجتمع.

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وأكد المعاقبة اليوم الثلاثاء، سعي المديرية الدائم إلى تحسين نوعية حياة الأسر المعوزة والمحتاجة في مختلف أنحاء المحافظة من خلال الاعتماد على خطة اجتماعية تم إعدادها بالتشارك مع جميع الجهات ذات العلاقة، والتي تهدف إلى توظيف جميع الخبرات المجتمعية لتوفير الخدمات لجميع أفراد المجتمع بعيدا عن الواسطة والمحسوبية.



وأضاف، إن المديرية قدمت الكثير من الخدمات الاجتماعية، منها المساهمة في تمويل بعض المشاريع التنموية وفق القنوات والأطر الرسمية والقانونية وبناء وصيانة وشراء المساكن، وتنظيم العمل الاجتماعي والتطوعي الذي تديره الجمعيات الخيرية والتطوعية في مختلف أنحاء المحافظة.



كما ساهمت المديرية في معالجة بعض المشكلات الاجتماعية الناجمة عن بعض السلوكيات الخاطئة لبعض أفراد المجتمع كظاهرة التسول ومساعدة المواطنين المحتاجين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة، اعتمادا على سجلات قانونية تثبت الحالة المعيشية لكل مواطن.



من جهتهم، أشاد عدد من رؤساء الجمعيات الخيرية ومواطنون بالدور التنموي الذي تقوم به المديرية والمتمثل في المساهمة في تعزيز إنتاجية الأفراد وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية، وصولا إلى الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، بالإضافة إلى دورها التشاركي والتنسيقي الذي تقوم في تقديم الخدمة الاجتماعية مع مختلف الجهات ذات العلاقة لجميع فئات المجتمع من الشباب وكبار السن والأيتام والأحداث من ذوي الإعاقة، والنساء المعنفات وغيرهم.