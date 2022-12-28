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الأربعاء، 28-12-2022 12:51 م

التنمية الاجتماعية: 1300 مسكن لأسر فقيرة بمكرمة ملكية

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الوكيل الاخباري- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، الأربعاء، إنّه سيتم إنشاء 1300 مسكن لأسر فقيرة بمكرمة ملكية سامية من خلال الدراسات الاجتماعية.اضافة اعلان


وأضافت بني مصطفى، خلال اجتماع في مجلس النواب مع لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، أن 3921 جمعية تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية من أصل 6628 جمعية في الأردن.

وأشارت، إلى أنه سيتم إعادة النظر في العمل الرقابي والمتابعة للجمعيات في جميع أنحاء المملكة، حيث إنّ 192 ألف حالة استفادت من برامج ودعم الوزارة خلال العام الحالي.

أمين عام وزارة التنمية، برق الضمور، قال خلال الاجتماع، إنّ وزارة التنمية عممت حول عدم السماح بتصوير المنتفعين وتحت طائلة الحل للجمعية المخالفة.

وأشار، إلى حل عدد من الجمعيات لجمع تبرعات بشكل مخالف أو بسبب الدعم الأجنبي، حيث إنّ التمويل الأجنبي للجمعيات له آلية واضحة ولجنة تقوم برفع طلب التمويل لمجلس الوزراء وهو صاحب الولاية في الموافقة من عدمها.

وأكّد الضمور، أن الجمعية التي تحصل على موافقة لدعم أجنبي يتم مراقبة الدعم بشكل كامل وآلية صرفه حتى انتهائه.

 




 

 


 

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