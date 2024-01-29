وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي السفير البريطاني لدى المملكة

الوكيل الإخباري- التقت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، السفير البريطاني لدى المملكة، فيليب هول.

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وجرى خلال اللقاء، الذي حضره أمين عام الوزارة ومدير عام صندوق المعونة الوطنية والمعنيين بحث سبل تعريز آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الحماية الاجتماعية.



واستعرضت بني مصطفى الخدمات التي تقدمها الوزارة للفئات المستهدفة، والتوّسع في عملية الاستهداف للمستفيدين من برامج الوزارة وصندوق المعونة الوطنية وبرنامج التمكين الاقتصادي، وبرنامج التخريج لنقل أبناء المنتفعين، الى معتمدين على أنفسهم ، وبالتالي شمول الفئات على قائمة الانتظار.



وأشارت إلى أن الوزارة تقود محور التمكين مع عدد من الوزارات، وتتضمن مسار الرعاية الذي يشمل المسنين وفئة الأيتام وفاقدي السند الأسري، والنساء، وكذلك محور التنمية الاجتماعية الذي يتناول دعم مؤسسات المجتمع المدني، لتمكينها من القيام بالخدمات وتوفير الفرص لها، بالإضافة إلى أهمية تطوير واستدامة برنامج مكاني والواحات.



من جهته، أعرب السفير البريطاني عن أهمية تعزيز آفاق التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية.