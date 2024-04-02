الثلاثاء 02-04-2024
الوكيل الاخباري
 

تحويل الدوام بجامعة الطفيلة التقنية الأحد والاثنين عن بُعد

7.726 مليون اشتراك بخدمات الخلوي عريض النطاق في الأردن

فنلندا: طفل يطلق النار في مدرسة ابتدائية ويصيب 3 قصر

السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمصر لفترة ثالثة

ايقاف 291 منشأة وإتلاف أكثر من 27 ألف طن مواد غذائية خلال النصف الأول من رمضان

وزيرة التنمية: ضبط 7809 متسولا العام الماضي.. والحالات المضبوطة غير مرتبطة بالعوز والحاجة

التربية الفلسطينية: 6050 طالبا استُشهدوا و408 مدارس تعرضت للقصف

الأمن يلقي القبض على مطلوب ثانٍ من قائمة المطلوبين الخطرين بالرويشد

وزيرة التنمية: 158263 أسرة استفادت من المساعدات النقدية والعينية العام الماضي

الحنيطي يزور كتيبة المدفعية/23 الملكية

الثلاثاء، 02-04-2024 12:30 م

وزيرة التنمية: 158263 أسرة استفادت من المساعدات النقدية والعينية العام الماضي

1000450509


الوكيل الإخباري - كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى الوزارة أن عدد الأسر التي استفادت من المساعدات النقدية والعينية خلال العام الماضي بلغ 158263 أسرة.

وقالت بني مصطفى خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة بصد مراجعة التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية، لافتة إلى أنه تم إنشاء وشراء 201 مسكن وصيانة 80 مسكن للأسر الفقيرة.

وأضافت أن الوزارة ستقوم بصيانة نحو 200 مسكن للأسر الفقيرة خلال عام 2024.

وأشارت بني مصطفى إن الوزارة تعمل للتحول الرقمي في خدماتها، وتم إطلاق نحو 30 خدمة إلكترونية بما فيها خدمات الحماية الاجتماعية.

وبيّنت الوزيرة أن هناك 29 مركز إيوائي لذوي الإعاقة منها 5 تابعة للقطاع الحكومي، بالإضافة لوجود 21 مركز للتدخل المبكر، و26 مركز نهاري دامج.

اضافة اعلان

 

ويتمحور المؤتمر حول موضوعات عدة أبرزها، الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وتشبيكها مع مسارات التحديث الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري، والتشريعات القانونية لوزارة التنمية كقانون التنمية الاجتماعية الجديد، إضافة للتطورات على الخطة العشرية لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة ببدائل الإيواء.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
420243

7.726 مليون اشتراك بخدمات الخلوي عريض النطاق في الأردن

1710854713501

ايقاف 291 منشأة وإتلاف أكثر من 27 ألف طن مواد غذائية خلال النصف الأول من رمضان

134536241_2665614660351822_7989342667648037247_n

مدير تربية جرش: مبادرة "حقق" تصقل مهارات الطلبة القيادية

1000450455

وزيرة التنمية: ضبط 7809 متسولا العام الماضي.. والحالات المضبوطة غير مرتبطة بالعوز والحاجة

1712049309411

التوثيق الملكي يصدر تقويما خاصا بمناسبة احتفالات اليوبيل الفضي

d9a4b015-07d7-4ae3-829c-0813add5ca0a

الأمن يلقي القبض على مطلوب ثانٍ من قائمة المطلوبين الخطرين بالرويشد

أخبار متعلقة
1709726504971

ورشة عمل في السلط حول المناخ والتنقل البشري

20681_large

الإذاعة والتلفزيون يعلنان الدورة البرامجية لشهر رمضان

WhatsApp Image 2024-03-06 at 3.12.52 PM

العدوان: القوانين الحالية تدعم مشاركة الشباب السياسية

WhatsApp Image 2024-03-06 at 12.37.57 PM

الجمارك: اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية وصول المواد الأساسية بسهولة

1000434614

الحكومة تتوقع عودة عدد الحاويات الواردة للأردن إلى ما كانت عليه قبل العدوان على غزة الشهر الحالي

1000434592

وزير الصناعة والتجارة: لدينا مخزون آمن من السلع والأسعار أقل من رمضان الماضي