وزيرة التنمية: 158263 أسرة استفادت من المساعدات النقدية والعينية العام الماضي

الوكيل الإخباري - كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى الوزارة أن عدد الأسر التي استفادت من المساعدات النقدية والعينية خلال العام الماضي بلغ 158263 أسرة.



وقالت بني مصطفى خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة بصد مراجعة التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية، لافتة إلى أنه تم إنشاء وشراء 201 مسكن وصيانة 80 مسكن للأسر الفقيرة.



وأضافت أن الوزارة ستقوم بصيانة نحو 200 مسكن للأسر الفقيرة خلال عام 2024.



وأشارت بني مصطفى إن الوزارة تعمل للتحول الرقمي في خدماتها، وتم إطلاق نحو 30 خدمة إلكترونية بما فيها خدمات الحماية الاجتماعية.



وبيّنت الوزيرة أن هناك 29 مركز إيوائي لذوي الإعاقة منها 5 تابعة للقطاع الحكومي، بالإضافة لوجود 21 مركز للتدخل المبكر، و26 مركز نهاري دامج.

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ويتمحور المؤتمر حول موضوعات عدة أبرزها، الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وتشبيكها مع مسارات التحديث الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري، والتشريعات القانونية لوزارة التنمية كقانون التنمية الاجتماعية الجديد، إضافة للتطورات على الخطة العشرية لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة ببدائل الإيواء.