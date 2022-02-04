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الجمعة، 04-02-2022 08:47 م

وزير اسبق: وضعنا في التعليم ليس على ما يرام

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الوكيل الاخباري - قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الأسبق عزمي محافظة إن جلالة الملك عبد الله الثاني تناول في الورقة النقاشية السابعة ملف التعليم.

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وأضاف محافظة، عبر برنامج 60 دقيقة الذي يذاع على التلفزيون الأردني، أن رسالة جلالته مؤخرا حددت الهدف بالتعليم، حيث يتوجب الاستثمار في التعليم وتطويره، بالإضافة إلى استعادة الصدارة.


وأشار إلى أن “وضعنا في التعليم ليس على ما يرام، إذ جلالته حدد أسباب ذلك من ضعف في البرامج واستراتيجيات وعوامل اقتصادية”، ما انعكس على عديد المؤشرات.


ونوه إلى أن مقارنة مستوى التعليم في الأردن حاليا مع الماضي “نجد أن الأردن على المؤشرات كافة في تراجع مستمر”، مشيرا إلى أهمية تنفيذ الخطط مع الإشارة إلى أن جلالته سيتابع بشكل شخصي تنفيذ تلك الخطط الموجودة بالأساس.

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