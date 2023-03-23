وزير الأشغال: حلول هندسية لضمان السلامة المرورية على طرق المملكة

الوكيل الإخباري

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- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير النقل، ماهر أبو السمن، اليوم الخميس، سير الأعمال التي يجري تنفيذها من خلال مديرية أشغال جرش لمعالجة جدار استنادي انهار قبل نحو شهر قرب جسر الخريشة في محافظة جرش.وأكد أبو السمن خلال جولة للموقع، ضرورة إنجاز الأعمال كافة في الموقع خلال أسبوع وتعزيزه بعناصر السلامة المرورية كافة، مشيرًا إلى أن الأعمال شملت عمل بسطات ترابية وإزالة الطمم إلى خارج موقع الانهيار مع عمل حماية وتثبيت لهذه البسطات حسب المواصفات الفنية.وشدد على أن الوزارة لن تتوانى عن تنفيذ الحلول الهندسية اللازمة لضمان السلامة المرورية على الطرق في مختلف مناطق المملكة.وأشار إلى أن الموقع مراقب من قبل الوزارة نظرًا للطبيعة الجيولوجية له، لافتًا إلى أنه يتم اجراء الدراسات له وللمواقع المراقبة الأخرى لتنفيذ الحلول اللازمة بشكل دوري كاجراء احترازي بما يساهم في ديمومة الخدمة المقدمة للمواطنين.وأشاد أبو السمن بالجهود التي تبذلها كوادر مديرية أشغال جرش لتنفيذ الأعمال اللازمة.وكان أبو السمن تفقد في 24 من شباط الماضي، أعمال انهيار الجدار الاستنادي "قابيون" الذي انهار في منطقة الجبل الأخضر بالقرب من جسر الخريشة.وأكّد أبو السمن، وفقا لبيان صادر عن الوزارة، قي حينه ضرورة تعزيز الموقع باعمال السلامة العامة والبدء بشكل فوري بأعمال الدراسات للموقع لتنفيذ حلول جذرية لضمان عدم تكرار الانهيار.