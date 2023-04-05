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الأربعاء، 05-04-2023 11:15 م

الكرك: الاحتفال بيوم اليتيم في العالم الإسلامي

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الوكيل الاخباري - احتفلت مديريتا أوقاف لواء المزار الجنوبي وأوقاف الكرك، بالتعاون مع لجان الزكاة في المحافظة اليوم الأربعاء، داخل ساحات مقامات الصحابة في لواء المزار الجنوبي بيوم اليتيم في العالم الإسلامي، بمشاركة ما يزيد عن 180 يتيما.

وقال مدير أوقاف الكرك احمود الضمور إن هذا الاحتفال الذي رعاه مدير قضاء مؤاب عدنان العضايلة وحضره مدير أوقاف المزار الجنوبي الدكتور معتصم الشمايلة وعدد من رؤساء أقسام الزكاة في المديرتين، يأتي تزامناً مع يوم اليتيم في العالم الإسلامي الذي يصادف 15 رمضان من كل عام.

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