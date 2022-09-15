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الخميس، 15-09-2022 03:15 م

ماذا تعرف عن "فريق الإنقاذ" الذي ينفذ عمليات البحث بعمارة اللويبدة - فيديو

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الوكيل الإخباري - منذ ثلاث أيام وبشكل متواصل يقود فريق الإنقاذ الأردني الدولي عمليات البحث عن المصابين في حادثة انهيار مبنى سكني في اللويبدة.

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وحتى الآن قام الفريق بإخلاء 10 جثث وإخراج 10 آخرين من تحت الأنقاض ونقلهم إلى المستشفيات، لكن من هذا الفريق والمهام التي يقوم بها؟


يتبع فريق الإنقاذ الأردني الدولي لمديرية الأمن العام/ الدفاع المدني وتم إنشاؤه عام 2003 بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لإدامة الجاهزية ورفع قدرة التعامل مع الحوادث الناجمة عن الانهيارات والكوارث.


ووفق المديرية فإنه تم رفع جاهزية الفريق بعد دمج الدفاع المدني والدرك في مديرية الأمن العام، ويتصل فريق الانقاذ الأردني الدولي بالهيئة الاستشارية الدولية لفرق البحث والإنقاذ (INSARAG) ويدعم جهودها في الإغاثة الإنسانية حول العالم.


وكان شارك الفريق في عمليات إغاثة وإنقاذ حول العالم من أبرزها عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين في زلزالي إيران وباكستان، كما لدى الفريق 7 ميادين تشبيهية استضافت العديد من التمارين الدولية.


وتم تصنيف هذا الفريق دوليا بالمستوى الأول الثقيل وحصل على العديد من الجوائز العالمية، ويضم خبراء مصنفين دوليا شاركوا بتقييم فرق حول العالم، ويخضعون لتدريبات مكثفة لرفع مستوى الفريق الفني وجاهزيته.


ونفذ الفريق 18 واجب عام 2020، و15 في عام 2021، كان من أبرزها عملية إنقاذ من بئر عمقه 50 متر متعرج و35 متر بشكل مستقيم.

 

للاطلاع على مهام الفريق أنقر هنا

 




 

 


 

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