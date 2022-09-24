الصفدي يلتقي عددا من الوزراء والمسؤولين العرب والأجانب

الوكيل الإخباري - اختتم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت، لقاءاته التي عقدها مع عددٍ من نظرائه والمسؤولين الدوليين على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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والتقى الصفدي، اليوم في نيويورك، وزير خارجية جمهورية الهند سوبرامنيام جاي شانكار وبحث معه آفاق تعزيز العلاقات الثنائية، وآليات تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وبحث الوزيران عديد قضايا إقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وجهود تكريس الأمن والاستقرار.



كما التقى الصفدي نظيره وزير خارجية جمهورية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان في اجتماع أكد الحرص المشترك على المضي قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والبناء على ما تم إنجازه من اتفاقيات بين البلدين.



وأكد الوزيران استمرار التنسيق والتعاون بما يشمل جهود مكافحة الاٍرهاب، خصوصاً في إطار اجتماعات العقبة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني منبراً لتكريس نهج شمولي لمكافحة الإرهاب.



وأجرى الصفدي ونظيره وزير الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليدس محادثات استعرضت الخطوات التي اتخذها البلدان لتعزيز التعاون الثنائي، وجهود التعاون الإقليمي وفي سياق آلية التعاون الثلاثي مع اليونان. وأكد الوزيران أن البلدين ماضيان في تعزيز علاقاتهما المتميزة وزيادة آفاق التعاون بما ينعكس إيجاباً على البلدين الصديقين.



وفي اجتماعٍ منفصل، التقى الصفدي في نيويورك نائب رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، وبحث الوزيران أولويات التعاون بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والتعليمية والسياحية، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة.



كما بحثا التعاون في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعديد قضايا إقليمية ودولية.