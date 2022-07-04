وزير الأوقاف يزور بعثة الحج الفلسطينية في مكة المكرمة

الوكيل الاخباري - زار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية للديار المقدسة، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الاثنين، بعثة الحج لدولة فلسطين للديار المقدسة.



والتقى الخلايلة بنظيره وزير الأوقاف والشؤون الدينية في دولة فلسطين رئيس بعثات الحج الفلسطينية، سماحة الشيخ حاتم البكري، وبحضور مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، ورئيس البعثة الإعلامية المرافقة للحجاج الأردنيين الزميل جميل البرماوي، وعدد من المسؤولين في البعثات الأردنية.

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