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الأحد، 28-08-2022 04:10 م

وزير الأوقاف يفتتح البازار الخيري لمركز تدريب وتأهيل الفتاة الأردنية

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأحد، البازار الخيري الذي ينظمه مركز تدريب وتأهيل الفتاة الأردنية/ الأول بعنوان" إلى كل فتاة وامرأة أردنية طموحة"، الواقع بالقرب من مديرية الشؤون النسائية بضاحية الأمير حسن.

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وأشار الخلايلة إلى أهمية هذه الأفكار في إتاحة المجال أمام من ترغب في تعلم الحِرف أو تطوير المهارات، لتوفير فرص عمل لها.

 

كما أشار إلى دعم الوزارة لمثل هذه الأفكار وفقا لما هو متاح من إمكانات لإنجاح هذه المعارض والبازارات والمراكز التي تعطي الدورات التدريبية للشباب والشابات، لغايات تعليمهم وتجهيزهم لسوق العمل.


وتجول الخلايلة على أقسام المعرض الذي يستمر لخمسة أيام ويشتمل على التفصيل، والخياطة، والتجميل، والطباعة باستخدام الحاسوب، والحرف، والأشغال اليدوية، بالإضافة إلى صناعة المأكولات البيتية والشعبية والحلويات.


يذكر أن وزارة الأوقاف تشرف على مركز تدريب وتأهيل الفتاة الأردنية من خلال لجنة دعم المساجد والمشاريع الخيرية.

 




 

 


 

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